I duetti nella serata della cover di Sanremo 2025 saranno prevalentemente con ospiti esterni alla gara, lo ha ammesso anche Carlo Conti, ma Tony Effe e Noemi - a quanto apprende l'Adnkronos - sarebbero intenzionati ad andare in controtendenza sfruttando la novità introdotta quest'anno dal conduttore e direttore artistico del festival, che ha dato la possibilità ai cantanti in gara di duettare anche tra loro. A quanto apprende l'Adnkronos, i due artisti romani dovrebbero rendere omaggio, con l'iconica 'Tutto il resto è noia', a Franco Califano, che peraltro Tony Effe cita anche nel brano che porta in gara, 'Damme 'na mano', dove canta: "Ma di noi cosa direbbe Califano che è durato troppo poco".

La coppia sarebbe una delle poche eccezioni: al momento i duetti già decisi sono praticamente tutti composti da un Big e un ospite esterno alla gara. La possibilità che due Big duettino tra loro è stata caldeggiata da Conti probabilmente anche per motivi di durata dello show, perché in scaletta quella sera, oltre alle cover, ci sarà lo spareggio finale delle Nuove Proposte con la proclamazione del vincitore. E il conduttore e direttore artistico potrebbe trovarsi a dare la linea all'ultima puntata del 'Dopofestival' a notte fonda.