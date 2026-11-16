"Per il Festival di Sanremo, io sono partito dalla copertina, dal titolo, trattandolo come fosse un’opera come un titolo o un film. E ho voluto mettere l’accento sull’edizione: siccome è la 77esima ho detto ricordiamocelo che ci siamo rinnovati per 77 anni e così abbiamo deciso di intitolare questa edizione Sanremo 77". Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo, risponde così a Linus nell'intervista sul palco della Milano Music Week.

"Il 1977 - ricorda - è stato un anno incredibile: i Sex Pistols, il 28 ottobre, sfornano ‘Never Mind The Bollocks’ e a dicembre dello stesso anno i Bee Geese tirano fuori ‘Stayin’ Alice’. Quindi punk e disco music nello stesso anno che parlano allo stesso modo di libertà". Alla domanda di Linus, se si vedrà una band punk sul palco De Martino replica: "Questo sarà un festival punk, almeno nell'attitudine".

Chi affiancherà De Martino sul palco del teatro Ariston? "Io non mi vorrei vincolare sulla co-conduzione che battezza" la prima o la seconda sera, "quindi avere cinque nomi. Ma mi intriga di più avere una serie di ospiti", dice. "Leggo tante cose ma febbraio non è la stagione delle star internazionali: ci sono i Brits, i Grammy e gli Oscar. Prima di avere una risposta dalla star passano mesi. Noi lanciamo la rete poi se c’è qualcosa vedremo".

Il cast del prossimo Sanremo "è molto giovane" e ci sarà "una bella fetta di indipendenti quest’anno", anticipa De Martino che, tra giovani e big ha "ascoltato oltre mille canzoni". In particolare tra i giovani, "ho ascoltato tante cose ma la difficoltà è sui big quando le cose belle sono tante", evidenzia. A chi gli chiede qualche spoiler sul cast, che verrà annunciato l’11 dicembre prossimo, De Martino risponde scherzando: "E' come lo spoiler del cast di un film: se qualcuno avesse scritto un mese fa di Pattinson 007 la gente andrà comunque a vederlo. Dire se c’è quella o quell’altra star a Sanremo non danneggia il festival, lo sarebbe invece spoilerare le canzoni prima".

"I vecchi vogliono vedere i giovani, vogliono vedere cosa succede non cosa è successo. Puntare sui giovani non vuol dire acchiappare il pubblico dei giovani ma fare qualcosa di contemporaneo, che piaccia a tutti. Poi la cosa rassicurante la si trova anche nella tradizione di fermarsi una settimana a febbraio" per guardare Sanremo "però abbiamo fatto qualcosa che scava nella memoria di tutti e la sigla sarà quella di Pippo Caruso".