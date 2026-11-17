Il conduttore della prossima edizione della kermesse ha spiegato perché la cantante non sarà sul palco dell'Ariston

Arisa non parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la notizia lanciata dalla cantante, che rivelato che il brano che aveva presentato non era stato selezionato, ieri è arrivata la conferma di Stefano De Martino. Nel corso della presentazione della Milano Music Week, il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse ha parlato di un "no preventivo".

"Mi sembrava rispettoso per alcuni non dover aspettare l'annuncio. Quando non ho detto no, a persone che sono tra virgolette in stand-by, è perché mi riservo magari di cambiare idea all'ultimo. Su alcune persone che hanno già fatto - come nel caso di Arisa - il Festival l'anno scorso e aveva un brano che pensavo non le restituisse nulla di nuovo, quindi Sanremo non avrebbe funzionato per lei quest'anno e viceversa, mi sono sentito di liberarla".

Poi, ha concluso: "Magari così può lanciare fuori nuovi progetti. C'è un calendario editoriale anche per le discografiche che se passi o non passi da Sanremo cambia, quindi ogni tanto è giusto dire pure qualche no preventivo pure per evitare di tenerli fermi inutilmente".