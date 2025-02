"Are you happy?", ha chiesto Carlo Conti a Damiano David durante la conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo, rivolgendosi al cantautore, appunto, in inglese. Il video, diventato virale sui social, ha suscitato l'ilarità degli utenti e il motivo è legato a un meme che riguarda proprio il frontman dei Maneskin.

La spiegazione

Secondo quanto osservano gli utenti sui social network, il cantante romano da tempo ormai si rivolgerebbe ai fan comunicando solo attraverso la lingua inglese. "Thank you Italy", ha scritto Damiano David sulle Instagram stories per ringraziare i fan italiani. Una scelta che non è stata capita dagli utenti che criticano: "Perché finge di essere internazionale? Si è dimenticato di essere nato e cresciuto a Roma?".

sono usciti talmente tanti meme sulla questione damiano/inglese che ormai viene perculato pure da carlo conti in conferenza stampa #Sanremo2025

pic.twitter.com/2RSmpPITEz — m 💐 (@itsmc17) February 12, 2025

Quando Carlo Conti ha annunciano la partecipazione di Damiano David al Festival di Sanremo su X gli utenti si sono scatenati cavalcando il meme dell'inglese: "A Damiano servirà un'interprete per capire tutto quello che dirà Conti sul palco", hanno commentato, scherzando.

E a quanto pare, il meme sarebbe arrivato pure a Carlo Conti che oggi, mercoledì 12 febbraio, in conferenza stampa ha deciso di rivolgersi al cantante in lingua inglese. "Sono usciti talmente tanti meme sulla questione Damiano-inglese che ormai viene perculato pure da Carlo Conti", hanno sottolineato gli utenti.