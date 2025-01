Se è vero che la gara si svolge sul palco dell’Ariston ma anche fuori, c’è al momento un vincitore sanremese per quanto riguarda i social: è Fedez, che predomina sia come visualizzazioni che come interazioni. A tallonarlo il suo avversario di sempre, Tony Effe, e altri beniamini molto seguiti, da Olly a Rocco Hunt fino a Guè Pequeno. Insomma, è guerra fuori e dentro il palco!