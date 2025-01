Sanremo Giovani 2025, Vale Lp e Lil Jolie: "Per noi ragazze della valle sognare si può"

Le due artiste saliranno sul palco dell'Ariston con il brano 'Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore', in gara nella categoria Nuove Proposte

"Per noi ragazze della valle Sanremo significa che si può sognare". Sono emozionate e cariche Vale Lp e Lil Jolie, all'anagrafe Valentina Sanseverino e Angela Ciancio, che all'Adnkronos raccontano della sopresa di aver superato le selezioni di Sanremo Giovani e di come si stanno preparando per calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo 2025, nella categoria Nuove Proposte, con il brano 'Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore' (Sugar Music - Bmg). "Crediamo nel nostro progetto, ma passare il turno è stata una grande sorpresa", affermano le due artiste che scherzano: "Noi abituate a perdere abbiamo dovuto sviluppare una nuova espressione facciale" per la vittoria.

Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è la visione di due giovani donne che cercano di raccontare al mondo di oggi la loro concezione delle relazioni e dei sentimenti. "Questa canzone si serve un po' della nostra amicizia decennale. Abbiamo capito che l'amore non è solo il collante di un rapporto, ma un atteggiamento, un punto di vista basato sul rispetto reciproco. Invitiamo ad aprirsi alla conoscenza di sé e dell'altro, perché solo rispettando i propri tempi e bisogni si può rispettare l'altro. Crediamo che questo sia il fondamento di ogni rapporto sano", raccontano Vale Lp, 26 anni da Napoli e la 25enne Lil Jolie da Caserta.

Sul processo creativo delle canzone, Vale Lp e Lil Jolie spiegano: "Da buone campane ci facciamo influenzare molto dall'ambiente che ci circonda. Molte volte le cose più belle nascono quando meno te le aspetti". E poi: "Non siamo noi che cerchiamo le canzoni ma sono loro che trovano noi ed è magico". Per loro la musica è condivisione, un racconto "sempre autentico e semplice, che parla di ciò che osserviamo, ciò che ci infastidisce e ciò che ci piace".

Vale Lp e Lil Jolie si definiscono 'ragazze della valle' e raccontano di come la vita di provincia alimenti i loro sogni e la ricerca del proprio posto nel mondo. "La provincia, per noi, non è solo un luogo geografico, ma uno stato mentale. È la storia di ragazzi e ragazze con una forte voglia di esplorare, disposti a lasciare la propria zona di comfort per vivere appieno. La nostra provincia è il motore della nostra scrittura: da un lato c'è il desiderio di evasione, dall'altro il bisogno di affermarsi per poi tornare con l'onore di essere una ragazza della valle. E noi siamo orgogliosamente ragazze di provincia".

Partecipare a Sanremo è un sogno che si realizza: "È un palco enorme e bisogna averne rispetto. Per noi significa che si può sognare, che possiamo pretendere dalla vita ciò che desideriamo, ciò che sogniamo. E sognare equivale a vivere". Le prove con l'orchestra? "L'emozione più grande della nostra vita" ma sulla gara nessuna aspettativa: "Vogliamo viverla serenamente restando ancorate ai nostri progetti".

Dei 29 big in gara (ieri il ritiro di Emis Killa), le due artiste fanno il tifo per Lucio Corsi e Joan Thiele: "Sono artisti che stimiamo molto. Siamo veramente affascinate e stimolate dalle loro scelte coraggiose come anche prendersi del tempo. Non crediamo nella corsa spasmodica al prodotto. C'è un tempo per seminare e uno per raccogliere". E Vale Lp e Lil Jolie sono pronte anche per il Fantasanremo. Vale Lp avverte i fantallenatori: "Angela (Lil Jolie, ndr) è veramente una bella carta giocare". di Loredana Errico