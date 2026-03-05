Sanremo, su Spotify impazzano Le Bambole di Pezza: è l'incremento maggiore con +2000%

circle x black
Messaggi sociali e musica suonata, la band conquista il festival

05 marzo 2026 | 21.21
Redazione Adnkronos
Tutti pazzi per le Bambole di Pezza: partite come outsider, la band milanese ha chiuso Sanremo 2026 con un impatto che va ben oltre la classifica. I dati Spotify segnalano che sono le Bambole di Pezza le artiste con un incremento maggiore post Festival. Con +2.000% di crescita su Spotify le musiciste si confermano la rivelazione digitale e musicale della kermesse.

Amate da pubblico e colleghi (da Fiorello a Renzo Arbore, da Mara Sattei ad Arisa), sul palco dell’Ariston hanno mostrato tutta la loro trasversalità artistica. La frontwoman Cleo ha incarnato questo spirito eclettico, passando con naturalezza da momenti intimi e jazzistici – virale l’esibizione di 'Fly Me to the Moon' al DopoFestival – a performance ad alto impatto rock - 'Whole Lotta Love' dei Led Zeppelin mixato ad una sorprendente reinterpretazione della sigla cult 'Occhi di gatto' durante la serata delle cover -, fino al pop rock del brano 'Resta con me'. Un mix originale che unisce tecnica ed energia.

La band ha conquistato anche i social: clip virali, trend topic e migliaia di condivisioni che hanno amplificato la loro popolarità e consolidato il loro status di fenomeno emergente. Le Bambole di Pezza dimostrano così che talento, versatilità e capacità di innovare possono fare la differenza.

