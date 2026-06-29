L'eredità di Lando Fiorini in tour, al via l'estate del Puff tra musica e cabaret

Prende il via il 30 giugno dal Castello di Santa Severa l'estate 2026 dell'Associazione Lando Fiorini e del Puff, un cartellone di eventi che attraverserà il Lazio portando nelle piazze, nei teatri all'aperto e nei luoghi della cultura il meglio della musica popolare romana e del cabaret. Un viaggio fatto di spettacoli, racconti, canzoni e comicità per mantenere viva l'eredità artistica e culturale di Lando Fiorini, figura simbolo della romanità e dello spettacolo italiano. Apertura della stagione con 'A tutto Puff', una grande festa della musica e del cabaret. Presentati da Francesco Fiorini, saliranno sul palco Beba Albanesi e La Banda di Beba, Marco Capretti, I Sequestrattori e Marco Passiglia, protagonisti di una serata che racchiude lo spirito e la tradizione dello storico Teatro Puff.

Il programma prosegue il 10 luglio ad Albano Laziale, in Piazza Sabatini dietro al Museo Civico M..Antonacci, con "Roma che non conosci", uno spettacolo tra musica, storia e curiosità dedicato alla musica della Capitale, interpretato da Fosca, Stefano Indino, Luigi Maio e con la partecipazione di Francesco Fiorini come voce narrante tra un brano e l’altro. Stessa location il 19 luglio, per una serata di cabaret affidata a Marco Capretti e Fabrizio Gaetani, mentre il 24 luglio Beba Albanesi porta in scena "Le donne di Califano", spettacolo dedicato alle figure femminili raccontate attraverso le canzoni e le atmosfere legate all'universo artistico del grande cantautore romano.

Il 12 luglio è la volta di Tivoli all’Anfiteatro di Bleso, dove Beba Albanesi e La Banda di Beba, Marco Capretti e I Sequestrattori offrono una serata all'insegna della musica dal vivo e comicità. Ma il cuore della stagione sarà il grande appuntamento del 16 luglio a Roma con la seconda edizione di "Musica e Cabaret in Piazzale delle Gardenie. L'evento, patrocinato e finanziato dal Municipio V di Roma Capitale, vedrà protagonista l'Orchestraccia, popolare formazione guidata da Marco Conidi che da anni rappresenta una delle realtà più amate della scena musicale romana. A condurre la serata saranno Francesco Fiorini e Marco Capretti, in un alternarsi di musica, ironia e spettacolo che trasformerà Piazzale delle Gardenie in una grande festa popolare aperta alla cittadinanza. Serata pensata per celebrare la cultura e la tradizione romana attraverso il linguaggio universale della musica e della comicità, confermando il successo di un'iniziativa che già nella sua prima edizione aveva riscosso grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico.

"Siamo orgogliosi di sostenere iniziative come 'Musica e Cabaret a Piazzale delle Gardenie' – annuncia Mauro Caliste presidente del Municipio V – appuntamento che unisce cultura, spettacolo, tradizione e socialità nel cuore del nostro territorio. L'estate in città deve essere occasione di incontro e partecipazione per tutti i cittadini, e offrire momenti di qualità che valorizzino gli spazi pubblici e rafforzino il senso di comunità. Attraverso eventi gratuiti e aperti a tutti, il Municipio V conferma il proprio impegno nel promuovere una programmazione culturale diffusa, capace di animare le piazze, sostenere gli artisti e creare occasioni di aggregazione per famiglie, giovani e anziani. La cultura e il divertimento rappresentano strumenti fondamentali di inclusione sociale e di crescita collettiva. Investire in manifestazioni come questa significa rendere i quartieri più vivi, sicuri e accoglienti, offrendo ai cittadini la possibilità di vivere il proprio territorio anche durante il periodo estivo senza dover rinunciare a momenti di svago e condivisione".

A Ferragosto spettacolo in Piazza Santa Maria della Valle, ai piedi della Rocca Abbaziale, nel cuore del centro storico di Subiaco, per una manifestazione, patrocinata dal Comune, all’interno del programma delle celebrazioni tradizionali. A presentare la serata sarà Francesco Fiorini, mentre sul palco saliranno il Trio Monti, Marco Capretti, Beba Albanesi, I Sequestrattori e Marco Passiglia per uno spettacolo che unirà musicae comicità, in uno dei luoghi più affascinanti del Lazio.

"Ogni estate, quando iniziamo il tour – ricorda Francesco Fiorini fondatore e presidente dell’associazione Lando Fiorini – per me è come riaprire un album di famiglia. Ci ritroviamo infatti a percorrere strade, piazze e luoghi che hanno fatto parte della vita artistica di mio padre e che ancora oggi custodiscono il ricordo delle sue canzoni, delle sue risate e delle emozioni che sapeva regalare al pubblico. Non è quindi un caso che il nostro cammino estivo inizi quest'anno dal Castello di Santa Severa, luogo meraviglioso, affacciato sul mare e ricco di storia, dove Lando fu protagonista di una serata rimasta nella memoria di tanti. Tornarci oggi ha per noi un significato speciale: è un modo per raccogliere idealmente il testimone di quella storia per continuare a raccontarla.insieme. Lo facciamo col rispetto dovuto alla sua memoria, ma soprattutto con la voglia di guardare avanti". L'estate 2026 dell'Associazione Lando Fiorini e del Puff si conferma così un progetto culturale capace di unire territori, artisti e pubblico nel segno della romanità, della musica dal vivo e della grande tradizione del cabaret italiano, portando avanti con passione e continuità l'eredità artistica di Lando Fiorini.