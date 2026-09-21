Si chiama Sarah Rizea e ha 18 anni Miss Italia 2026: a lei è andato il titolo di reginetta del concorso di bellezza, arrivato alla sua ottantesima edizione. L'incoronazione è avvenuta questa sera nella cornice del Castello di Santa Severa al termine della serata condotta da Giulia Salemi.

Chi è Sarah Rizea

Come si legge sul sito ufficiale della competizione, Sarah Rizea ha 18 anni, vive a Vado Ligure (Sv) e rappresenta Liguria con il titolo di Miss Liguria. E' iscritta all'università e parallelamente svolge un’attività come atleta per le fiamme oro, Polizia di stato.

Gareggia, infatti, nella Nazionale assoluta di nuoto artistico e nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato. "All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera", si legge nella scheda.