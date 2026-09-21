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Miss Italia 2026 è Sarah Rizea: la 18enne atleta di Vado Ligure ha vinto il titolo di reginetta

L'incoronazione oggi presso il Castello di Santa Severa. La nuova reginetta rappresentava Liguria con il titolo di Miss Liguria

Miss Italia 2026 è Sarah Rizea: la 18enne atleta di Vado Ligure ha vinto il titolo di reginetta
21 settembre 2026 | 23.05
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Si chiama Sarah Rizea e ha 18 anni Miss Italia 2026: a lei è andato il titolo di reginetta del concorso di bellezza, arrivato alla sua ottantesima edizione. L'incoronazione è avvenuta questa sera nella cornice del Castello di Santa Severa al termine della serata condotta da Giulia Salemi.

Chi è Sarah Rizea

Come si legge sul sito ufficiale della competizione, Sarah Rizea ha 18 anni, vive a Vado Ligure (Sv) e rappresenta Liguria con il titolo di Miss Liguria. E' iscritta all'università e parallelamente svolge un’attività come atleta per le fiamme oro, Polizia di stato.

Gareggia, infatti, nella Nazionale assoluta di nuoto artistico e nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato. "All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera", si legge nella scheda.

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sarah rizea miss italia 2026 chi è miss italia
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