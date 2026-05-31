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Saturnino: "Con Jovanotti 35 anni di amicizia, in ultimo tour atmosfera più bella di sempre"

Saturnino:
31 maggio 2026 | 19.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Era il 1991, me lo ricordo come fosse stamattina. Lui (Jovanotti) voleva mettere su un nucleo di lavoro nuovo. Stava registrando l'album 'Una tribù che balla', co-prodotto da Claudio Cecchetto. Io arrivo, parlo con Lorenzo: ci parlo per un'ora, mi fa domande sui miei gusti musicali e il mio percorso. Poi, a un certo punto, mi dice: 'Hai portato il basso? Ti va di registrare un assolo?' Vado in sala, registro e quell'assolo poi è rimasto nel disco: è quello di 'Libera l'anima'. Lui non mi da neanche il tempo di rientrare in regia che mi dice: 'Sei libero per i prossimi sei mesi?'". Così il bassista Saturnino Celani, in arte Saturnino, in una intervista a Giovanni Terzi nel programma di San Marino Rtv "Il Colibrì - Spazio di Libertà".

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Dal 1991 al 2026, prosegue Saturnino "sono 35 anni, senza mai nulla di scritto. Io sono un libero professionista cui viene rinnovata la fiducia, che forse è la cosa più bella". Nel rapporto con Jovanotti, che "va avanti da tantissimo tempo, sono nate delle canzoni che ancora continuano a rimanere lì", come 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang', che ha compiuto 15 anni. Un po' come avere dei figli adolescenti", scherza il bassista.

"Nell'ultimo tour e in quello che si sta mettendo su in questi giorni c'è stata forse l'atmosfera più bella di sempre, perché arrivi a un punto in cui affronti le cose con grande leggerezza e consapevolezza. Spero di poter prorogare il più possibile questo rapporto". Parlando dell'amicizia con Jovanotti, "avendo affrontato praticamente tutto quello che la vita ti può mettere davanti", Saturnino ricorda anche gli incidenti che il cantante ha avuto: "Quando Lorenzo mi ha chiamato per dirmi che aveva avuto un incidente in bici (nel 2023 a Santo Domingo, ndr), ti rendi conto che basta un attimo ma ti rendi anche conto di quanto è grande il tuo affetto per qualcuno. Mi ha mostrato la lastra del suo secondo intervento, e sembra un miracolo che sia potuto tornare a fare" musica.

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Musica Tour Amicizia Lorenzo Jovanotti
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