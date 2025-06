Scala (Moige): "Nostra guida orienta genitori su programmi tv"

“Come si possono orientare i genitori su una vasta gamma di nuovi programmi tv? È sempre più importante la scelta a monte, perché di fronte a un mare senza sponde, dove si può trovare davvero di tutto, il meglio ma anche il peggio, la scelta diventa fondamentale”.

E’ quanto affermato da Elisabetta Scala, vicepresidente e responsabile Osservatorio Media Moige, alla XVIII edizione "Un anno di zapping e di streaming" 2024/2025, la premiazione di Moige - Movimento italiano genitori, di programmi, canali web e spot, svoltosi presso la Camera dei Deputati a Roma. “E’ questo l'obiettivo della nostra guida critica, che è diventata ormai un archivio digitale presente sul sito Moige.it, facilmente consultabile per generi e premi. Ci sono molti modi per poter ricercare i programmi e poter scegliere affinché veramente ci si metta davanti allo schermo - spiega - soprattutto con i più piccoli, ma non solo, anche con più consapevolezza”.

La vicepresidente e responsabile Osservatorio Media Moige, poi, dà un suggerimento ad autori e produttori tv per rendere i format sempre più family-friendly: “È importante che chi produce programmi televisivi e chi decide di mandarli in onda pensi sempre che dall'altra parte c'è una famiglia che guarda. Dunque, ad esempio, è importante innanzitutto segnalare l'età, perché ci possono essere programmi adatti ai più grandi, ma non ai più piccoli. E’ importante cercare di capire sempre se quello che si trasmette può essere in qualche maniera dannoso e disturbante per chi è dall'altra parte dello schermo, ci vuole un senso di coscienza e un'attenzione come se fossero tutti i nostri figli e in qualche maniera pensare che dall'altra parte ci possa essere mio figlio che guarda”, conclude.