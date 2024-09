Il rapper americano Sean 'Diddy' Combs, già conosciuto come Puff Daddy, è stato arrestato a New York dopo che nei suoi confronti sono state presentate diverse denunce come si legge su diverse media stranieri.

"Prevediamo di procedere all'annullamento dell'atto d'accusa in mattinata e avremo ulteriori informazioni a quel punto”, ha detto il procuratore Damian Williams in una dichiarazione rilasciata alla piattaforma di social media X.

L'ultima denuncia nei confronti dell'artista risale alla settimana scorsa ed è almeno l'ottava presentata contro di lui da quando, l'anno scorso, la sua ex fidanzata Casandra Ventura ha parlato di abusi fisici e sessuali. L'azione si è rapidamente risolta, ma è stata seguita dai procedimenti legati alle accuse mosse da altre donne - tra cui Liza Gardner, Joi Dickerson-Neal e Crystal McKinney - che hanno presentato denunce simili si legge su 'The Hollywood Reporter'. Ma nei confronti dell'artista c'è anche un'indagine per traffico sessuale.

A maggio è emerso un video del 2016 che mostra il rapper 54enne mentre picchia la Ventura, esce di corsa da una stanza d'albergo e la insegue verso l'ascensore, la afferra per la nuca, la getta a terra, la prende a calci, la spinge e la trascina per la felpa. Più tardi, nel filmato, torna a prenderla a calci e poi le lancia un oggetto da un tavolo vicino.

La notizia dell'indagine federale per traffico sessuale, violenza sessuale e sollecitazione e distribuzione di narcotici e armi da fuoco illegali per il rapper e produttore discografico a marzo. A quanto riferisce una fonte a Nbc News, in relazione all'inchiesta sono già stati ascoltati tre donne e un uomo e altre tre persone sono in attesa di essere sentite dagli investigatori. Gli agenti federali dell'Homeland Security Investigations oggi hanno anche perquisito proprietà di Los Angeles e Miami appartenenti a Combs.