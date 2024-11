"Sonia Bruganelli voleva il mio posto a Ballando con le Stelle, prima dovrebbe capire il suo posto nel mondo". Selvaggia Lucarelli, da 9 anni giudice a Ballando con le stelle, ospite oggi a Domenica In si sofferma in particolare sulle scintille (frequenti) con Sonia Bruganelli, una delle concorrenti dell'attuale edizione. L'imprenditrice, ex moglie di Paolo Bonolis, nella puntata di ieri ha colpito 'sotto la cintura' invitando la giurata a inserire valutazioni e giudizi nella sua newsletter a pagamento.

"La battuta è stata molto fastidiosa. Trovo che Sonia abbia un grandissimo limite, viene a Ballando con le stelle con un copione già pronto. Era la serata in cui voleva prendersi la scena con le scintille. Però devi adeguarti al registro della serata perché altrimenti sembri una pazza. Si era portata da casa la battuta sulla newsletter a pagamento, totalmente stonata. Vuole essere sempre la parte dominante della storia", dice Lucarelli.

In 9 anni da giurata, l'album di 'ricordi' è ricco di scambi 'vivaci' con diversi concorrenti. "Platinette non mi è piaciuta, è stata molto dura. Non ha avuto un atteggiamento autoironico. Alba Parietti non è stata una concorrente divertente, gli scambi avevano un sottotesto rancoroso che alla fine non era nemmeno più divertente. Con lei non finiva in trasmissione: lei usciva da Ballando con le stelle e continuava, continuava... Una volta siamo state ospiti di Giletti, poi siamo andate via. Lei è tornata a casa e ha scritto sui social 'ho visto Selvaggia a figura intera e capisco perché sia tanto frustrata'", dice. "A quel punto, il gioco non è più gioco. Non credo che le discussioni e le polemiche giovino sempre agli ascolti. Con Mammucari nessuno ha pensato che ci detestassimo, siamo stati pungenti ma siamo stati al gioco".