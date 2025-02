La blogger, per la prima volta, è stata ospite nello studio di Silvia Toffanin per un racconto inedito della sua infanzia e carriera

"Chiara Ferragni? Ha pagato abbastanza, si merita una seconda possibilità". Così Selvaggia Lucarelli, ospite a Verissimo, oggi, domenica 23 febbraio, ha confessato di provare "empatia" nei confronti dell'imprenditrice digitale, coinvolta nello scandalo conosciuto come pandoro-gate.

La confessione su Chiara Ferragni

"È un periodo che provo empatia per Chiara Ferragni, penso abbia pagato a sufficienza per il suo errore. Tutto l'aspetto penale non mi interessa minimanete, ha pagato da un punto di vista reputazionale, perché qualsiasi cosa dica o faccia viene tempestata di commenti e insulti", ha raccontato Selvaggia Lucarelli nel salotto di Silvia Toffanin.

E su Fedez invece ha detto: "Mi sembra tutto eccessivo. Dall'altra parte l'ex coniuge riceve assoluzioni in maniera molto più facile, a lui vengono perdonate cose che per me più gravi. Io non chiedo scusa a Chiara Ferragni, perchè il mio lavoro è stato utile. Ma è il momento di darle una seconda opportunità".

La conduzione al Dopofestival

Lucarelli è reduce dall'esperienza della conduzione del Dopofestival con Alessandro Cattelan: "Avevo sicuramente ansia da prestazione, ma il mio ruolo non era principale. Quindi ho pensato molto a divertirmi", ha spiegato la giornalista, che è stata protagonista delle polemiche sul brano portato in gara alla kermesse canora di Simone Cristicchi, dal titolo 'Quando sarai piccola'. "Sono molto spavalda, spregiudicata. In questo mestiere ti fai molti nemici, è chiaro che pago il dazio spesso".

La scomparsa della mamma

"Mia mamma era una donna incredibile, un'intellettuale vera, una persona vivace, scriveva poesie, imparava biografie a memoria. Era una donna pazzesca. Lei ha avuto l'Alzheimer ed è stato terribile starle accanto, vedere perdere la sua essenza. Abbiamo visto spegnersi una donna che viveva di curiosità", ha raccontato la blogger.

L'amore tossico

Selvaggia Lucarelli è mamma di Leon, nato nel 2005, dalla relazione con Laerte Pappalardo. I due si sono lasciati nel 2008 ma oggi hanno un bellissimo rapporto: "Con Laerte, papà di Leon, ho un rapporto meraviglioso. Abbiamo superato una fase conflittuale, durata circa tre anni. Lui rimane la grande conquista della mia vita. Ci vogliamo davvero molto bene. Sono felice che Leon abbia sia i suoi pregi che difetti. Siamo amici e questo mi rende felice".

Selvaggia Lucarelli ha raccontato di aver vissuto un amore tossico, una vera e propria dipendenza affettiva. "Mi stava uccidendo, fisicamente e mentalmente. Io avevo il desiderio di farmi amare da questa persona in una maniera incredibile. Lui era il narciso per eccellenza. Questi due desideri erano inconciliabili", racconta la Lucarelli.

"Io senza di lui non potevo vivere, ma stando con lui stavo ancora peggio". "E oggi - ha spiegato - non attribuisco tutte le colpe a lui. Ne sono uscita senza chiedere aiuto. Ho fatto un grande lavoro su me stessa e il tempo mi ha aiutato molto".

Selvaggia Lucarelli ha ritrovato l'amore con Lorenzo Biagiarelli, attuale compagno con cui convive da oltre 10 anni: "Lui sa capire quando la mia parola sgarbata non è diretta a lui. Sa sempre come comprendermi e sa come farmi sorridere. Siamo complici e riusciamo a superare tutti i momenti difficili".