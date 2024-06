Sergio Caputo, il brano 'Caffè' è remix

Sergio Caputo sorprende con il remix del suo brano 'Caffè', una canzone che esplora le profondità del mondo dei sogni e la nostra relazione con la realtà. Nel brano, del quale oggi esce anche il videoclip, Caputo ci accompagna in un viaggio attraverso un universo parallelo, quello dei sogni, dove viviamo una seconda vita altrettanto intensa e movimentata quanto la nostra quotidianità. Si tratta, spiega Caputo all'Adnkronos, della "versione remix di un brano che ho scritto durante il lockdown, quando non ho potuto realizzare il video. Durante i tour mi sono reso conto che quando suoniamo questo brano, la gente si entusiasma e allora ho pensato che avrei potuto riproporlo in una versione remix e girare il video che non ero riuscito a fare allora. Così è venuto fuori questo remix e anche il video, che ho realizzato personalmente".

Per quanto possa essere frenetica o monotona la nostra quotidianità, tutti noi viviamo una seconda vita nei sogni. Questo universo parallelo è spesso complicato, avventuroso, e talvolta pauroso. Nonostante le varie interpretazioni scientifiche, il mondo dei sogni rimane una giungla misteriosa. Qui incontriamo persone mai viste, viviamo storie incredibili, e affrontiamo paure e fobie, mantenendo sempre la coscienza di noi stessi, anche se tutto ciò che accade sembra sfuggire al nostro controllo. E il caffè è come la luce alla fine del tunnel.

Il video del remix di 'Caffè' è stato realizzato con una tecnica onirica, caratterizzata da tagli frenetici, cambi di situazioni e sfocature, ricreando l'atmosfera dei sogni. "Il video - racconta l'artista - è un sogno, una sequenza di immagini oniriche che hanno un loro significato, anche se difficili da spiegare. Il brano ha un'atmosfera latina, molto estiva. Vorrei naturalmente che venisse trasmesso in radio. C'è mia moglie in un cameo, e un featuring di Ophelie Laroche, grande cantante e batterista francese. Siamo amici e mi ha fatto il regalo di partecipare al brano - racconta - suonando la batteria in un locale storico della Costa Azzurra chiamato Shapco, e vestendosi da sposa per girare alcune scene in cui correvo dietro di lei con una telecamera". Il remix di 'Caffè', appena uscito, è stato curato dalla Columbia e dalla Sony, e sarà disponibile anche in spagnolo e francese.