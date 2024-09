Shakira sta ballando sul palco del LIV di 'Miami' sulle note della sua 'Soltera' quando si accorge che qualcuno nel pubblico la sta filmando sotto la gonna. Lei a quel punto si ferma, gli spiega, anche a gesti, che ha notato che cosa sta facendo, e gli dice di smetterla. Quando riprende a ballare, però, nota che il comportamento sgradito continua e così si tira giù il vestito, visibilmente a disagio, e scende dal palco.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL