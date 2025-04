"Festeggio il mio compleanno facendo l'amore con Ricky a mezzanotte nella vasca termale". Così Simona Izzo, ospite a 'Storie di donne al bivio', racconta che il segreto della lunga unione con il marito Tognazzi è proprio l'intesa sessuale.

Le parole di Simona Izzo

"Mi ricorda quando eravamo giovani, aspettavamo che venisse la notte per fare il bagno e amarci fino all'alba", ha aggiunto. L'attrice, che spegnerà 72 candeline il prossimo 22 aprile, si confessa nel salotto di Monica Setta, nella puntata nella puntata che andrà in onda sabato 12 aprile alle 15 su Rai 2. "Sono sempre io che provoco Ricky ma lui non mi dice mai di no", ha detto Izzo.

E poi ha raccontato un aneddoto: "È successo poche sere fa quando giocava il Milan, la sua squadra del cuore. Ricky era sul divano e inizialmente ha tentato di schivare i miei baci per continuare a vedere la partita ma alla fine ci sono riuscita", ha concluso ridendo.