Secondo posto (a pari merito) per gli altri due ballerini in gara: Janiya che si è esibita con Gabriel Garko e Hugo che ha danzato in coppia con Federica Nargi

Chiquito ha vinto Sognando… Ballando con le stelle, e diventa il nuovo maestro dell'edizione autunnale del talent di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Il ballerino dominicano, che per la finale onda ieri, venerdì 30 maggio 2025, ha fatto coppia con Wanda Nara sulle note di 'Conga', ha avuto la meglio su Janiya, che si è esibita con Gabriel Garko, e Hugo che ha danzato in coppia con Federica Nargi, secondi a pari merito.

Le polemiche

La vittoria di Chiquito, all'anagafe Yovanny De Jesus Moreta, è stata accolta con una standing ovation, segno dell'affetto e del riconoscimento ricevuti. Ma anche con delle polemiche sui social. In particolare per gli utenti il fatto di ballare con Wanda Nara avrebbe condizionato in maniera determinante a suo favore il risultato. “Ha vinto per lo straordinario engagement che hanno i profili social di Wanda Nara", si legge in uno dei tanti commenti.