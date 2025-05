Il quarto e ultimo appuntamento di 'Sognando… Ballando con le stelle' andrà in onda questa sera, venerdì 30 maggio, su Rai 1 alle 21.35 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. Questa sera Milly Carlucci annuncerà il nome del vincitore, il maestro che affiancherà i vip nelle prossime edizioni.

La finale

Nel quarto e ultimo appuntamento il talent show diventa anche l’occasione per celebrare vent’anni di successi con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Accanto a loro, oltre ai maestri concorrenti per l’unico posto di nuovo mentore delle prossime Stelle, si esibiscono anche i maestri in carica e tornano in pista due ballerini storici: Samanta Togni e Raimondo Todaro.

La giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto e il pubblico, attraverso i social, hanno il compito di decidere chi entrerà ufficialmente a far parte di “Ballando con le Stelle”. Oltre la giuria, danno il loro apporto: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino, a bordo campo sempre Alberto Matano.