Un 'infortunio', o quasi, a Belve. Sonia Bruganelli, ospite di Francesca Fagnani nel programma in onda stasera 3 dicembre su Raidue, nel corso dell'intervista chiede un mini timeout. "Ho un crampo", dice l'imprenditrice con una smorfia di sofferenza, interrompendo la risposta sull'inizio del rapporto con l'ex marito Paolo Bonolis. "Ho un crampo, ho anche le costole rotte per quella bella figura a Ballando con le Stelle", dice Bruganelli portandosi una mano al fianco. "Metta un piede giù", dice Fagnani cercando di offrire un supporto. "Non posso, mi fa male anche il nervo sciatico...", risponde Bruganelli tra una risata e una smorfia.