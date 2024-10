Sonia Bruganelli rompe il silenzio. Da giorni circolavano voci sui social sulla presunta fine della sua relazione con il maestro di Ballando con le stelle, Angelo Madonia. La risposta è arrivata direttamente dall'imprenditrice sul suo profilo Instagram che ha tolto ogni dubbio.

La relazione di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Rispondendo alle domande sulla sua vita privata, Sonia non ha fatto menzione ad Angelo Madonia. Al contrario, il discorso era centrato solo sul divorzio con Paolo Bonolis . La produttrice televisiva, in merito alla sua vita sentimentale, ha ammesso di essere in un momento di riflessione: "Devo capire cosa voglio davvero per evitare di fare soffrire gli altri", aveva detto a Mara Venier.

Queste dichiarazioni hanno aperto la strada alle indiscrezioni e hanno indotto qualcuno a pensare che la relazione con Angelo Madonia sia già arrivata al capolinea dopo solo alcuni mesi di frequentazione. Il sospetto però è stato subito chiarito da Sonia Bruganelli, che proprio poche ore fa è intervenuta sull'argomento con una storia Instagram per mettere a tacere ogni dubbio.

Sonia Bruganelli ha condiviso tra le storie un commento di un utente che sospettava che la sua relazione con Angelo Madonia fosse già terminata: "Nessuno ha fatto caso che Bruganelli e Madonia hanno cancellato quelle poche foto che avevano su Instagram. È tutto finito spero", ha scritto l'utente aggiungendo delle emoticon sorridenti.

Sonia Bruganelli ha ripreso il commento e ha risposto taggando direttamente Angelo Madonia: "Io e Angelo non abbiamo mai volutamente pubblicato nostre foto insieme. Non capisco perciò quali foto avremmo cancellato. Le storie si cancellano dopo 24 ore", ha scritto la concorrente di Ballando, chiarendo così il motivo delle foto scomparse dai social.

Angelo Madonia che è stato menzionato dalla 50enne ha replicato: "Dovete ancora aspettare", lasciando intendere che la loro relazione va avanti anche senza riflettori. E forse l'obiettivo della coppia è proprio quello di continuare a conoscersi, mantenendo la relazione privata, lontana dalla macchina del gossip.