Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio. Con una diretta condivisa sul suo profilo Instagram, la concorrente di Ballando con le Stelle si è aperta con i suoi follower parlando pubblicamente del rapporto con l'ex marito Paolo Bonolis.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono ancora molto vicini. "Torna con Bonolis" le scrivono tra i commenti. La concorrente incalza e risponde, spiegando come stanno le cose con l'ex marito: "Il capitolo me e Paolo è un capitolo importante, io e lui siamo due persone ancora molto vicine. Da un punto di vista di rapporto e connessione siamo gli stessi. Abitiamo a una porta di distanza", spiega Bruganelli indicando con le dita come sono divisi i due appartamenti.

E continua: "Dietro quella porta c’è la stanza di mia figlia Silvia, che è nella casa del papà, ma se la apro c’è Silvia", ha spiegato con serenità. "La realtà è un'altra - spiega l'imprenditrice - e tutti voi lo sapete che se a una cosa ci tenete non la buttate via così, non la mostrate così. Ed è quello che negli anni abbiamo fatto io e Paolo", ha chiosato.

Poche ore dopo ci pensa anche Paolo Bonolis a mettere una tregua al caos mediatico. Lo fa con una foto condivisa sul suo profilo Instagram in cui scrive: "La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una 'cosa', ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti … Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (cit.). Il mio amico Franco.", a corredo di uno scatto che ritrae la famiglia al completo.

L'esperienza a Ballando

Riguardo alle accuse ricevute negli ultimi giorni da parte di Marco Salvati , Sonia Bruganelli ha detto: "Io non voglio parlare di questa persona (Marco Salvati, ndr.) perché ci sono grandi aziende dietro. Ognuno fa il suo e quello che crede quindi da oggi io parlo per me", ha riferito l'imprenditrice. Anche riguardo agli scontri con Selvaggia Lucarelli , l'ex moglie di Paolo Bonolis non ha approfondito sul tempo rimanendo molto vaga: "Quello che deve fare la giuria lo sa la giuria. Spero solo di non essere asfaltata fisicamente e di non asfaltarmi".