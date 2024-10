Nuova storia di Sonia Bruganelli su Instagram dopo le accuse mosse da Marco Salvati al termine della puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 12 ottobre. L'ex moglie di Paolo Bonolis sembra così aver replicato - senza mai citarlo - al tweet scritto dall'ex autore di 'Avanti un altro', tweet in cui accusava apertamente la produttrice di aver costretto l'ex marito ad allontanarlo dal programma. Ma andiamo con ordine.

La stoccata di Marco Salvati e la replica

Durante la puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli si è scontrata - nuovamente - con la giurata Selvaggia Lucarelli . Il discorso si è legato, poi, all'intervista che Bruganelli ha rilasciato prima dello show, in cui ha fatto riferimento all'ex marito: "Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene. Ora, se sono brutta, non me lo fanno passare", ha confessato l'imprenditrice.

A commentare queste parole è stato Marco Salvati, ex collaboratore di Paolo Bonolis, che con un tweet ha scatenato diverse polemiche: "Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l'ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza", ha scritto Salvati sulla piattaforma di Elon Musk, accusando pesantemente Bruganelli di aver agito contro di lui.

Quindi la storia su Instagram di Bruganelli, che non è tardata ad arrivare. Con un gelido messaggio, la produttrice risponde così: "Star zitti molto spesso è di una raffinatezza assoluta", riprendendo una citazione di Charles Bukowski e non aggiungendo nient'altro.