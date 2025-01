"Io sto meglio, credo anche lui stia meglio". Sonia Bruganelli, ospite oggi di Verissimo, a Silvia Toffanin risponde alle domande sul rapporto con Paolo Bonolis. Un lungo matrimonio e poi, un anno e mezzo fa, la serparazione.

"Aveva 36 anni e io 23 quando ci siamo conosciuti. A me è capitato di fermarmi, forse ero anche un po' stanca di dare tutto per scontato. Ero stanca di essere considerata solo in funzione del nostro rapporto. C'è sempre stata l'idea che il mio lavoro fosse frutto del fatto che lui fosse un personaggio molto importante e bravissimo. Ci siamo allontanati per problematiche di carattere e di persone intorno a noi. Tutto questo ci ha fatto smettere di dialogare e di parlare, con Paolo ci siamo un po' persi", spiega.

"Sentivo che mi mancava l'aria, ci siamo parlati e abbiamo deciso che non era il caso di portare avanti il rapporto, che è stato bello e fruttuoso. Sono convinta fosse necessario, sono una persona completamente diversa. Non mi sono separata solo da un marito, mi sono separata da una figura più ampia", aggiunge.

Adesso, "Lui è un uomo diverso rispetto a un anno e mezzo fa. Da fuori l'ho visto come padre e nonno senza di me, l'ho visto sul lavoro senza di me. Io sto meglio, credo anche lui stia meglio", dice Bruganelli, che negli ultimi mesi è stata impegnata a Ballando con le stelle e forzatamente si è allontanata dal Paolo Bonolis partner di lavoro: "Sono stata un po' gelosa, non mi ha raccontato novità e idee. Gli ho detto che avrebbe dovuto dirmi tutto, mi ha detto 'ma non stai mai, stai sempre a ballà...'".