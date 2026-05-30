circle x black
Cerca nel sito
 

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis torna a casa: "Grazie per le vostre preghiere"

La figlia dell'impreditrice e di Paolo Bonolis era stata ricoverata nel giorno della Festa della mamma

Sonia Bruganelli - fotogramma/ipA
Sonia Bruganelli - fotogramma/ipA
30 maggio 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Finalmente siamo a casa". Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è uscita dall'ospedale ed è tornata tra le mura della sua casa, insieme alla sua famiglia. A renderlo noto è stata l'imprenditrice che ha condiviso un video sui social in cui ha mostrato alcuni dei momenti trascorsi in ospedale. La giovane era stata ricoverata lo scorso 10 maggio, nel giorno della Festa della mamma.

CTA

"Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia", si legge a corredo del post. "Grazie per le vostre preghiere", ha aggiunto in riferimento a tutti i messaggi ricevuti dopo la notizia del ricovero della figlia.

Nel filmato pubblicato compaiono, accanto a Silvia, il compagno di Sonia Bruganelli, Angelo Madonia, il fratello Davide Bonolis e altre persone, amici di famiglia che hanno fatto visita alla giovane durante i giorni trascorsi in ospedale.

Tra i commenti spicca quello del fratello minore Davide: "Non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo", ha scritto a corredo di un cuore rosso.

L'imprenditrice non ha reso noto il motivo per cui la figlia è stata ricoverata, ma è noto che Silvia sia nata con una patologia cardiaca congenita. Subito dopo la nascita, infatti, ha subito un’operazione delicata. La giovane ha riportato una ipossia cerebrale che le ha causato danni neurologici con conseguenze sul piano motorio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sonia bruganelli sonia bruganelli instagram silvia bonolis paolo bonolis
Vedi anche
Cartoons in the Bay, Pera Toons: "Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata"
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile
Restaurata la Fontana di Colombo, ambasciatore italiano in Usa: "Momento di grande soddisfazione" - Video
News to go
Sciopero generale 29 maggio, ecco chi si ferma
Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Il punto - Videonews
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza