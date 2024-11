Sophie Codegoni, modella e influencer con più di 1 milione di follower su Instagram è oggi, 22 novembre, su tutte le pagine di cronaca per la sua storia, finita lo scorso anno, con l'ex compagno Alessandro Basciano, arrestato per stalking nei suoi confronti. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello e più di un anno fa sono diventati genitori della piccola Cèline Blue. Secondo le conclusioni della gip, Alessandro Basciano non ha mai accettato la fine della loro relazione sentimentale.

Chi è Sophie Codegoni, la storia con Basciano

Sophie Codegoni, classe 2002, ha raggiunto la notorietà dopo aver partecipato nel 2020 a Uomini e Donne. L'anno successivo è entrata a far parte dei protagonisti del Grande Fratello Vip, esperienza che gli ha permesso di conoscere Alessandro Basciano. Tra i due c'è stato subito un feeling molto forte. Dopo vari tira e molla, la relazione tra Basciano e Codegoni è cresciuta e si è consolidata fuori dal reality show di Canale 5. Dopo la proposta di matrimonio nel 2022, Sophie Codegoni ha annunciato di aspettare un bambino e il 12 maggio del 2023 è nata la figlia di Sophie e Alessandro, Céline Blue.

Dopo i rumors di una presunta crisi tra la coppia, Sophie Codegoni ha annunciato pochi mesi dopo la nascita della figlia, a ottobre, la fine della loro relazione : "Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto", aveva detto l'influencer lasciando intendere che ci fosse stato un tradimento da parte di Alessandro.

In un'intervista a Verissimo, Sophie Codegoni aveva parlato anche di un presunto schiaffo ricevuto da Alessandro Basciano: "Mi ha dato uno schiaffo in faccia perché un suo amico, che per lui è come un fratello, mi ha accompagnata in albergo a sistemarmi i capelli, mentre lui suonava a una serata". Un'accusa di violenza che sempre a Verissimo era stata smentita da Alessandro Basciano: "Sono stato violento solo verbalmente, ed è comunque sbagliato", avevo detto il deejay.

Successivamente Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno cercato di trovare un punto in comune per il bene della loro figlia Cèline: "Oggi siamo due genitori che si rispettano e si vogliono bene. Non siamo più una coppia, ma oggi il nostro amore è per nostra figlia", aveva detto lei negli studi di Verissimo.

Il passato di Sophie Codegoni

La vita di Sophie Codegoni è stata segnata da momenti di grande paura. L'influencer aveva confessato a Silvia Toffanin di aver vissuto un momento molto difficile accanto alla sua mamma, vittima di violenze fisiche da parte del compagno. "Una volta lui le ha messo le mani al collo e mamma non respirava più. Sono arrivare le ambulanze. Quell'episodio è stato molto forte, da quel momento ho avuto paura di tutto, paura di perderla", questo parte del racconto della 23enne a Verissimo.

Secondo quanto che è stato riportato nell'ordinanza cautelare dopo l'arresto di Alessandro Codegoni, la lista di minacce e insulti, iniziati nel luglio del 2023, è molto lunga. Le manette, fatte scattare dai carabinieri su richiesta della procura - l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo -, sono legate a minacce plurime per la pubblicazione di foto, eventi di lavoro, cene con amici o la gestione della figlia: "Me la paghi cara, ci vediamo in tribunale, andiamo tramite assistenti sociali".

L'elenco comprende parole irripetibili e frasi di minacce esplicite come "se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa" e ancora "Io sono Ale Basciano, tu sei solo una sfigata...". Le spia il telefono, è incalzate e ossessivo, le ultime minacce risalgono allo scorso 14 novembre quando aggredisce un amico dell'ex giovane compagna. Un clima di paura che costringe Codegoni a cambiare abitudini e che ha portato all'arresto dell'influencer.