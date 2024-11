Alessandro Basciano è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, mamma della loro figlia Céline Blue. L'influencer e deejay è stato portato nel carcere milanese di San Vittore con la richiesta di arresto, firmata dalla procura di Milano, per atti persecutori, autorizzata dalla gip Anna Magelli.

Chi è Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è un noto influencer e deejay con oltre 1 milione di follower sulla sua pagina Instagram. Il volto televisivo è nato a Genova il 1° giugno del 1989. Alessandro Basciano inizia, dopo gli studi, a lavorare come modello e debutta in televisione nel 2019 come corteggiatore nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Successivamente partecipa come tentatore al docu reality di Canale 5, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Nel 2021, è scelto da Alfonso Signorini come uno dei protagonisti di Grande Fratello Vip. Ed è in questa occasione che conosce Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, dove tra i due nasce un feeling profondo, che prosegue fuori dal reality show.

Tra alti e bassi all'interno della Casa Alessandro Basciano e Sophie Codegoni iniziano a vivere la loro storia d'amore, creando una fanbase chiamata "Basciagoni". Fuori dal Grande Fratello, Alessandro e Sophie decidono di andare a convivere in un appartamento a Milano e si mostrano quotidianamente sui social, più innamorati che mai. Nel settembre del 2022 diventano protagonisti delle pagine di gossip: Basciano con un gesto plateale si inginocchia sul Red carpet del Festival di Venezia chiedendole la mano, proposta che Sophie Codegoni accetta senza esitazioni.

I preparativi per il matrimonio, tuttavia, passano in secondo piano, perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciano la gravidanza, l'influencer è in attesa di una bambina che viene alla luce il 12 maggio del 2023, con il nome di Cèline Blue.

Sembra andare tutto a gonfie vele tra la coppia, fino a quando Sophie Codegoni dopo pochi mesi dalla nascita della bambina, annuncia a ottobre del 2023 la fine della loro storia. Il motivo non è mai stato chiarito, anche se più avanti l'influencer ha affermato di essere stata tradita dal suo ex compagno. Tradimento non confermato, tuttavia, da Basciano. Nonostante i vari rumors di un presunto riavvicinamento, i due non sono più tornati insieme.

Recentemente negli studi di Verissimo - dove sono stati ospiti più volte tra il 2023 e il 2024 - Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno parlato in due interviste separate del loro rapporto dopo la separazione. Lei ha raccontato la sua nuova vita da mamma single: "Non siamo più una coppia, io e Alessandro siamo due genitori che si rispettano e si vogliono bene". Il deejay, al contrario, aveva fatto intendere di essere ancora innamorato di Sophie Codegoni: "Abbiamo deciso di seguire entrambi strade diverse, ma c’è ancora tanto affetto", aveva confessato a Silvia Toffanin.

Secondo le conclusioni della gip, Basciano non avrebbe accettato la fine della loro relazione sentimentale. Lo stalking ha generato nella vittima "un costante e perdurante timore per la propria incolumità", costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, "con riflessi negativi anche per la propria professione". Per la giudice il carcere è l'unica misura idonea per l'"evidente concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa", palese data la "pluralità e gravità delle condotte persecutorie e violente" (anche davanti alla figlia minore); "l'allarmante pericolosità sociale" di Basciano "è inoltre resa evidente dal fatto che lo stesso abbia aggredito fisicamente l'amico della vittima, nonché dalle continue minacce di morte rivolte alla ex compagna, mostrando una completa mancanza di capacità di autocontrollo".