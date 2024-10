L'influencer è tornato negli studi di Verissimo per rispondere alle critiche ricevute per il suo aspetto estetico

Alessandro Basciano è stato ospite della puntata di Verissimo di oggi, sabato 26 ottobre. L'influencer e dj era già stato nel salotto di Silvia Toffanin la scorsa settimana e oggi è tornato per rispondere alle aspre critiche ricevute: "È stato inondato di odio sui social", ha detto la conduttrice.

La replica alle offese

Alessandro Basciano aveva detto nella scorsa puntata di aver passato un periodo molto difficile: "Ho avuto un periodo di depressione". Depressione dovuta anche alla separazione da Sophie Codegoni, di cui – ha ammesso – di esserne ancora innamorato.

Alessandro è diventato un bersaglio per i leoni di tastiera non per le parole dette, ma per il suo aspetto fisico diverso. Giudizi estetici che hanno fatto molto male all'influencer e motivo per cui ha chiesto di tornare a Verissimo per replicare alle offese che hanno inondato i social in questi giorni.

Nello studio di Verissimo ha detto: "Qualche giorno prima la scorsa intervista, ho fatto un intervento per sistemare il setto nasale perché avevo la cartilagine storta. Avevo il viso molto gonfio e dei lividi evidenti. Ho accettato comunque di venire perché pensavo di poterli coprire bene col trucco", ha spiegato il dj. "Non sono contro la chirurgia estetica, sono a favore quando è di aiuto. La scorsa settimana mi sono fatto truccare, il risultato non è stato uno dei migliori. Ho dato un’immagine di me che non mi rappresenta. Ho ancora un po' di lividi", ha confessato Alessandro Basciano.

Sulle critiche ha detto: “Mi hanno letteralmente massacrato. Non ritengo giusto essere stato attaccato in quel modo, sono stati molto cattivi gli haters questa volta. Si punta il dito sull’apparenza, senza sapere cosa c’è dietro. C’è stata tanta violenza e odio”

Basciano ha chiesto di tornare a Verissimo dopo aver ricevuto una chiamata della sua mamma: “Mia mamma mi ha chiamata in lacrime perché aveva letto quei commenti cattivi. Mi è venuto il magone e ho deciso di tornare per raccontare la mia verità: si, ho fatto un intervento e ho corretto un problema al naso. Non penso di aver fatto nulla di male”, ha chiosato.

Poi, l’appello: “Io sono forte, sto facendo il mio percorso quindi mi faccio scivolare tutto addosso. Ci sono persone, tuttavia, che se subiscono questo tipo di bullismo possono agire contro se stessi”.

Alessandro Basciano è tornato a parlare del suo rapporto con Sophie Codegoni: “Con Sophie va tutto bene, ci siamo visti poco, solo per la bambina. Abbiamo deciso di seguire entrambi strade diverse, ma c’è ancora tanto affetto”, ha chiosato l’influencer.