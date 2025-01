Squid Game 3 è in arrivo. Netflix invita a prepararsi alla partita finale, annunciando quando gli spettatori potranno gustare la terza e ultima stagione del fenomeno globale. A svelare ufficialmente la data d'uscita del 27 giugno 2025 è stata Bela Bajaria, Head of Content della piattaforma streaming, durante l'evento 'Next on Netflix 2025'.

La seconda stagione di 'Squid Game' è stata una delle serie più viste di sempre su Netflix e questi nuovi episodi riprendono proprio da dove si era interrotta la storia. La terza stagione esplora le scelte che farà Gi-hun (Lee Jung-jae )nel bel mezzo di uno stato di disperazione travolgente. Mentre il Front Man (Lee Byung-hun) pianifica la sua prossima mossa, i giocatori sopravvissuti scoprono che le loro decisioni portano a conseguenze sempre più terribili a ogni round dei giochi mortali.

Questa stagione promette di spingere i limiti della suspense e del dramma, mantenendo gli spettatori incollati all’azione. Il poster di lancio appena rivelato offre un impatto visivo agghiacciante: una Guardia Rosa trascina un concorrente insanguinato verso una bara avvolta in un nastro rosa su un pavimento con motivi floreali. Le sinistre sagome di Young-hee e del suo compagno Cheol-su – accennate per la prima volta nella scena post-crediti della scorsa stagione – suggeriscono che i giochi saranno ancora più brutali.