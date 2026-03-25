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Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

L'appuntamento con Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito

Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Stefano De Martino - fotogramma/ipa
25 marzo 2026 | 06.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera tutto è possibile torna oggi, mercoledì 25 marzo, con un nuovo appuntamento alle 21.20 su Rai2 a tema 'STEP in fiore'. Il show condotto da Stefano De Martino, avrà come ospiti di questa questa: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna, poi, Vincenzo De Lucia, con la sua imitazione di Maria De Filippi.

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Lo show – in onda come da tradizione dall’Auditorium Rai di Napoli – non ha regole, né vincitori o vinti. La parola d’ordine è solo una: divertirsi, tra leggerezza e risate nelle varie prove, a cominciare dall’iconica 'Stanza inclinata'. Tra gli altri giochi di questa puntata, ci saranno: 'Speed Quiz', 'Fotomimo', 'Decollo immediato' e 'Segui il labiale'. Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

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Stasera tutto è possibile comedy show Rai 2 Auditorium Rai di Napoli
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