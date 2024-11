Stash derubato a Milano: "Ho vissuto un incubo"

Lo descrive come un "vero incubo" il furto che Stash, il cantante dei The Kolors, ha vissuto a Milano nei giorni scorsi, quando, mentre usciva dalle prove per il tour europeo in zona Porta Romana, è stato derubato da due persone del suo zaino contenente orologi di lusso che doveva portare in banca e il pc con la nuova musica della band. Un incubo che si è concluso con il lieto fine, visto che la squadra mobile milanese è riuscita a individuare i malviventi e a recuperare la refurtiva.

"Mi state scrivendo in tanti per la notizia di stamattina. Per fortuna io e la mia famiglia stiamo bene - scrive Stash, al secolo Antonio Fiordispino, in una storia su Instagram -. Purtroppo in questi giorni ho vissuto un vero incubo. La settimana scorsa, mentre uscivamo dalle prove per l'imminente tour europeo, sono stato avvicinato da due malviventi che mi hanno derubato. Un furto enorme. Non so se conoscevano i miei spostamenti, se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi, ma non riuscivo a credere che in qualche secondo mi stavano rubando gli oggetti che ho impiegato una vita per poterli comprare... e invece si! Tutto perso".

Fortunatamente, sottolinea il cantante, "tutto è successo in assenza delle mie bimbe. Sarebbe potuto essere un trauma per loro e tutti gli oggetti del mondo non valgono un solo istante del loro amore". Nella borsa non erano custoditi solo i segnatempo ma anche il computer di Stash "con dentro tutta la nuova musica. "Un danno indescrivibile - dice il cantante -. In quegli istanti di panico sono riuscito a non perdere la lucidità e mi sono fiondato presso gli uffici della squadra mobile di Milano, per sporgere denuncia il prima possibile... cosa che si è rivelata cruciale per far sì che gli agenti svolgessero il loro lavoro in maniera impeccabile. E soprattutto in tempi record".

Questa mattina la buona notizia: "Ho ricevuto la telefonata dalla polizia, che mi ha informato che sono stati beccati i ladri e addirittura sono riusciti a recuperare tutto. Mi sento di dirgli un grazie immenso. Soprattutto per la vicinanza che ho sentito durante questi giorni così pesanti. Il mio consiglio dopo questa brutta esperienza: denunciate appena succede senza aspettare".