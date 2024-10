Stefano Bollani annuncia prime 5 date del 'Piano Solo Tour'

Annunciati oggi i primi cinque appuntamenti di ‘Piano Solo Tour’, la nuova tournée di Stefano Bollani che lo vedrà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia a partire da febbraio 2025, dopo le anteprime del 2024 fra cui i concerti alla Chamber Music Hall di Berlino, alla Kirche Neumünster di Zurigo e al Conservatorio G. Verdi di Milano nell’ambito del festival JazzMi.

Come è ormai consuetudine quando Stefano Bollani sale sul palco, ogni concerto promette di essere un evento unico. Nelle sue performance non c’è niente di programmato: ‘Piano Solo’ è uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento. Al pianoforte, Bollani riesce a creare sempre qualcosa di inedito saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività.

C’è, però, un unico punto fermo negli spettacoli di Bollani: la grande chimica con il suo pubblico, ogni volta chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste. Qui le prime date di ‘Piano Solo Tour’, cui seguiranno altri annunci: 18 febbraio - Vicenza, Teatro Comunale, 28 febbraio - Udine, Teatro Giovanni Da Udine, 7 marzo - La Spezia, Teatro Civico​​​​​, 14 marzo - Sacile, Fazioli Concert Hall (con Iiro Rantala) e 22 marzo - Firenze, Teatro del Maggio. I biglietti per Piano Solo Tour 2025 sono disponibili su tutti i principali circuiti di vendita. Più informazioni su: www.ponderosa.it