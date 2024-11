Steve'N'Seagulls, a marzo una data a Milano

Steve'N'Seagulls si esibiranno a Milano il 9 marzo prossimo presso il Legend Club Milano in occasione del 'More Than A Tour 2025', annunciato oggi. Si tratta di una serie di concerti che vedranno la folk band finlandese salire sui palchi di tutta Europa il prossimo anno.

Combinare bluegrass, folk e rock/metal è stata l’idea geniale che ha reso negli anni il gruppo conosciuto ben oltre la propria nazione. Con oltre 280 milioni di views totalizzate dai loro video su YouTube, la band ha partecipato a moltissimi festival europei ed è ora pronta a esibirsi con il tour da headliner. In apertura di serata a Milano suonerà un’altra band che verrà comunicata prossimamente. I biglietti sono disponibili su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita.