Torna in scena 'Storie Bastarde' con Fabio Avaro al Teatro Lo Spazio di Roma

Le pagine di 'Storie Bastarde (Storie di Ostia di Altri Tempi )' di Davide Desario tornano in teatro nell'omonimo spettacolo interpretato da Fabio Avaro con la regia di Ariele Vincenti. Dal 13 al 17 novembre al Teatro Lo Spazio - Off per scelta va in scena un lungo viaggio che parte dalla Ostia degli Anni 70. Una terra di nessuno, dove qualche anno prima è stato massacrato e ucciso Pier Paolo Pasolini. Un posto dove le strade 'ringhiano' e i bar sono palestre di vita. Un posto che trasuda di genuina comicità romana, ormai in via d'estinzione. Un posto in cui le partite di calcio erano molto di più di una corsa dietro ad un pallone. Lontano dalla dall'avvento degli smartphone, in campo e nei spogliatoi si esultava, si litigava, si rideva e si sognava.

Al centro della storia c'è un gruppo di ragazzini che cresce in mezzo alla malavita locale, incrociando i ragazzi della Banda della Magliana e la Primula Rossa delle Br, Barbara Balzerani. È Ostia, ma potrebbe essere qualunque periferia italiana, dove sopravvivere vuol dire fare i conti anche con tragedie come l'episodio di Vermicino che ferma tutti davanti le televisioni. Tra pestaggi, fionde e motorini rubati, scippi e scommesse, le sfide tra bande nemiche, e poi overdose, morti ammazzati, le storie bastarde diventano lenti d'ingrandimento su una gioventù che cresce e sul mondo che sta cambiando.