Al via da stasera, martedì 24 giugno, 'Storie al bivio show', il nuovo talk condotto da Monica Setta in onda in prima serata su Rai 2. Uno spin-off del programma 'Storie di donne al bivio', format già noto ai telespettatori, in cui la giornalista racconta e intervista personaggi femminili. In questa nuova versione, tra gli ospiti di Monica Setta anche i personaggi maschili.

Gli ospiti della prima puntata sono: Al Bano, Francesca Pascale, Arianna Mihajlovic e Corinne Cléry.

Al Bano

Al Bano si toglie qualche 'sassolone' dalla scarpa nel salotto di 'Storie al bivio show'. Il cantautore ammette: "Dicono che ho la 'sanremite' ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. Io ho sempre difeso Sanremo quando tutti l’attaccavano. Riprovarci? L’amarezza è tanta, vedremo, ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute"

Nell'intervista, l'artista parla di sua figlia Ylenia, scomparsa nel 1993: "Ho avuto una vita piena con i miei bassi, naturalmente. Su di me hanno detto e scritto di tutto, ma la cosa più squallida che ho subito riguarda Ylenia. Mi hanno accusato di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità".

Francesca Pascale

Francesca Pascale a Monica Setta parla della sua relazione con Silvio Berlusconi: "L'ho amato più della mia vita e fu forse solo mia madre a capirlo per prima. Era in fin di vita, mi strinse a se dicendomi 'Sono contenta che lo ami, ma proteggiti'. E ancora: "Berlusconi e io non abbiamo mai parlato di nozze. Ma una cosa è certa. Non lo avrei mai sposato né con una festa simbolica né davanti al sindaco perché avevo troppo rispetto per i suoi figli. Per me Marina Piersilvio e gli altri venivano prima di tutto", ha detto Francesca.

Arianna Mihajlovic

"Dopo la morte di Sinisa ho avuto una strana reazione. Ho usato i social fingendo una felicità inesistente. Il primo anno è stato difficile per me, cercavo conferme, pubblicavo in continuazione per affrontare il dolore. Solo ora ho realizzato che Sinisa vorrebbe vedermi andare avanti". Così l'ex showgirl Arianna Rapaccioni Mihajlovic, moglie dal 2005 dell'ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022 per leucemia, parla per la prima volta dell'amore e della malattia del marito a Monica Setta nell'intervista che andrà in onda stasera.

Corinne Clery

Corinne Clery racconta per la prima volta il rapporto turbolento con il figlio a Monica Setta: "Non parlo con il mio unico figlio da 8 anni. Da lui ho subito tutto, violenza verbale e perfino schiaffi, ma adesso la cosa è più grave perché lui vuole vendere la casa dove abito e di cui io gli ho donato la nuda proprietà". E ancora: "Da quando ho donato a mio figlio la nuda proprietà di un casale, è diventato un’altra persona. Ogni giorno mi mandava messaggi terribili in cui sperava che io morissi presto. Non ne ho mai parlato prima perché mi vergognavo di questo dolore così grande che non si può quantificare. Ho capito tardi che mio figlio voleva ingannarmi".