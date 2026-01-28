Tapiro d'oro a Checco Zalone e i Cugini di campagna come inviati. Domani, giovedì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5 torna 'Striscia la notizia - La voce della presenza', condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con il secondo appuntamento.

Le anticipazioni

Una puntata ricca di grandi ospiti: da Gerry Scotti, che per una volta vestirà i panni del concorrente in un’edizione speciale e ricca di colpi di scena de La Ruota della fortuna, a Lorella Cuccarini, che si trasformerà in 'Wonder Cucca', la super inviata di Striscia. E ancora: Gabriel Garko che darà prova del suo passato da ballerino in una coreografia con le Veline, e il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, i 'Bellissimi di Retequattro' che, annunciati da Emanuela Folliero, si cimenteranno in una veste a loro particolarmente insolita.

Il secondo Tapiro d’oro della stagione, dopo quello consegnato la settimana scorsa a Fiorello, è per il re degli incassi cinematografici Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante.

Tra gli inviati 'specialissimi' arrivano I Cugini di campagna, che si occuperanno di un tema caro a Striscia: i furbetti del tornello in metropolitana. Chi meglio di loro potrebbe 'cantarla' a chi scavalca senza biglietto?

Tra i servizi: Luca Abete e la sua troupe aggrediti e minacciati durante un servizio a Napoli sui tassisti abusivi, Moreno Morello indaga su alcuni strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico e Francesco Mazza – dopo il servizio in Spagna sui desokupas – volerà in Giappone per toccare con mano le differenze culturali tra Oriente e Occidente. Rajae Bezzaz si occuperà di violenza sugli uomini e Michele Macrì di case fantasma. E ancora: come reagiscono le persone quando un padre maltratta un figlio omosessuale? Lo scopriremo nel nuovo esperimento sociale condotto da Valerio Staffelli.

Tornano anche Giuseppe Longinotti, che proseguirà la stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano, Rosaria Rollo e la sua rubrica I Nuovi Mostri e Barbascura X, che esplorerà con ironia le stranezze del mondo animale. Mentre in studio è atteso Cristiano Militello e i suoi esilaranti cartelli. Infine, può esserci evento mondano senza un’incursione di Enrico Lucci?

Tra gag e sorprese, nuovi spettacolari stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale 'Dazi' assieme all’immancabile Gabibbo.