'Surf nelle Vene' di Di Maggio, il videoclip è un viaggio on the road nell'estate

Esce oggi il videoclip di 'Surf nelle Vene', nuova versione del singolo di Mauro Di Maggio, originariamente pubblicato nell'album "Inogniforma" del 2003. Il video, prodotto da Bad Boss Productions e diretto da Daniele Tofani, reinterpreta il brano con un'estetica hippie e un'atmosfera estiva, raccontando l'innamoramento attraverso il viaggio on the road di un gruppo di amici. (Video)

Il video esplora il tema portante del singolo: il senso totalizzante dell’innamoramento che pervade l’esistenza di chi lo prova, universalizzandone il significato. L’amore per le grandi passioni della vita, per tutto ciò che ci muove fino all’estremo, indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla razza. I protagonisti sono molto diversi tra loro ognuno con una passione specifica (la musica, la danza, la fotografia e il disegno), svelata da alcuni dettagli della sceneggiatura. Il sentimento comune è rappresentato dal surf che metaforicamente indica la capacità di immergersi nelle onde emozionali delle loro grandi passioni.

Mauro Di Maggio canta alla guida di un’auto cabrio mentre i suoi compagni di viaggio si abbandonano alle loro passioni: una signora muove le mani a tempo di musica, una ragazza fotografa il paesaggio, un ragazzo disegna su un quaderno. La meta finale è una spiaggia, covo di surfisti, dove le tavole sono piantate nella sabbia con un ironico cartello 'No surfing'. Il viaggio simboleggia un'esistenza vissuta pienamente e in condivisione. Insieme si provano emozioni, insieme si raggiunge il mare e insieme, con coraggio e tenendosi per mano, ci si tuffa per 'surfare' nella vita e nelle proprie emozioni.