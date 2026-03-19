Svetlana Zakharova: "In Europa continua politica la cancellazione della cultura russa"

"In Europa continua la cancellazione della cultura russa. Purtroppo non è il primo caso nella mia carriera". Parla per la prima volta la grande stella del Bolshoi, Svetlana Zakharova, ‘cancellata’ per motivi politici dal Gala Les Etoiles in programma il 20 e il 21 marzo a Roma all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La danzatrice, parlando all’agenzia russa Tass, al Canale Rbc e al quotidiano Izvestia, aggiunge: "Gli organizzatori hanno cercato fino all’ultimo di fare il possibile, ma da quello che mi è stato riferito proprio da loro, hanno dovuto affrontare una pressione esterna senza precedenti. E nonostante tutti gli sforzi ogni resistenza è stata vana”.