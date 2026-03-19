circle x black
Cerca nel sito
 

Svetlana Zakharova: "In Europa continua politica la cancellazione della cultura russa"

L'étoile del Bolshoi parla per la prima volta dopo lo stop alla sua presenza a Roma: "Gli organizzatori hanno ricevuto pressioni esterne senza precedenti"

La stella del Bolshoi di Mosca Svetlana Zakharova
La stella del Bolshoi di Mosca Svetlana Zakharova
19 marzo 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Europa continua la cancellazione della cultura russa. Purtroppo non è il primo caso nella mia carriera". Parla per la prima volta la grande stella del Bolshoi, Svetlana Zakharova, ‘cancellata’ per motivi politici dal Gala Les Etoiles in programma il 20 e il 21 marzo a Roma all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La danzatrice, parlando all’agenzia russa Tass, al Canale Rbc e al quotidiano Izvestia, aggiunge: "Gli organizzatori hanno cercato fino all’ultimo di fare il possibile, ma da quello che mi è stato riferito proprio da loro, hanno dovuto affrontare una pressione esterna senza precedenti. E nonostante tutti gli sforzi ogni resistenza è stata vana”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cancellazione cultura russa Gala Les Etoiles
Vedi anche
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza