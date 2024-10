Nella terza puntata di 'Tale Quale show' Carmen Di Pietro si è esibita con Valeria Marini imitando Paola e Chiara nella loro 'Vamos a bailar (Esta vida nueva)'. Una performance non proprio brillante che condanna Di Pietro a restare ultima in classifica ma che è diventata la più chiacchierata della serata. Cristiano Malgioglio ha commentato: "È stato un incubo incredibile. Se non mi viene un infarto adesso, non mi verrà mai più. Una cosa così non l'ho mai ascoltata". Enrico Brignano ha scherzato: "Mi dite chi è Cirilli e chi Paolantoni? Ah, sono persone diverse?".