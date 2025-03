Tananai sorpreso dai fan a New York. Il cantante è stato fermato e circondato dalla folla che ha intonato per lui 'Tango', il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2023 e che si è classificato quinto.

Il video virale

Una sorpresa che ha lasciato Tananai, Alberto Cotta Ramusino all'anagrafe, senza parole. Il cantante si trovava nella Grande Mela per sostenere un discorso al Palazzo di Vetro delle Nazioni Uniti in occasione del Global Citizens Model United Nations 2025, davanti a una platea piena di giovani universitari.

Dopo l'evento, il cantante si è trovato circondato dai numerosi fan nella piazza di Times Square. Visibilmente commosso, Tananai non ha trattenuto le lacrime davanti alla folla che ha intonato la sua 'Tango'.

Tananai a New York circondato da fan che cantano Tango, prova a non far scendere una lacrimuccia pic.twitter.com/35REtoaK2l — Tanarchive (@dailytananai) March 4, 2025

Il cantautore si è fermato con i fan a scattare selfie e foto di gruppo. Il video è diventato virale sui social ed è stato condiviso anche dall'artista sul profilo social: "Che emozione", ha commentato Tananai.