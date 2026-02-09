Chi sono i grandi protagonisti della scena musicale che canteranno sul palco
'Taratata' torna in tv con due serate evento in prima serata su Canale 5. Alla guida dello storico programma c'è Paolo Bonolis che stasera, lunedì 9 febbraio, conduce il primo appuntamento. Il secondo è in programma lunedì 16 febbraio sempre su Canale 5.
Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, per la prima puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali. E ad arricchire lo show con una performance che divertirà il pubblico, sia in arena sia a casa, l'ironia di Giorgio Panariello.
Taratata segna il ritorno di un format che promette di riportare al centro del racconto televisivo la musica live, suonata e condivisa. Al centro dell’arena un palco eccezionale che diventa il cuore pulsante del programma: uno spazio in cui artisti e pubblico si incontrano per condividere le emozioni. Il pubblico non è semplice spettatore ma parte integrante dell’esperienza, coinvolto in un racconto collettivo.
Taratata torna a trasformare così la televisione in un luogo dove la musica diventa ponte tra generazioni, culture e linguaggi differenti. Ogni numero artistico diventa un momento unico, in cui la musica è protagonista assoluta, si racconta tramite la voce degli artisti e riscopre il suo ruolo di linguaggio universale, capace di unire, emozionare e creare connessioni tra chi suona e chi ascolta.