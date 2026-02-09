circle x black
Taratata con Paolo Bonolis, stasera 9 febbraio: gli ospiti della prima puntata

Chi sono i grandi protagonisti della scena musicale che canteranno sul palco

09 febbraio 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Taratata' torna in tv con due serate evento in prima serata su Canale 5. Alla guida dello storico programma c'è Paolo Bonolis che stasera, lunedì 9 febbraio, conduce il primo appuntamento. Il secondo è in programma lunedì 16 febbraio sempre su Canale 5.

Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, per la prima puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali. E ad arricchire lo show con una performance che divertirà il pubblico, sia in arena sia a casa, l'ironia di Giorgio Panariello.

Le anticipazioni

Taratata segna il ritorno di un format che promette di riportare al centro del racconto televisivo la musica live, suonata e condivisa. Al centro dell’arena un palco eccezionale che diventa il cuore pulsante del programma: uno spazio in cui artisti e pubblico si incontrano per condividere le emozioni. Il pubblico non è semplice spettatore ma parte integrante dell’esperienza, coinvolto in un racconto collettivo.

Taratata torna a trasformare così la televisione in un luogo dove la musica diventa ponte tra generazioni, culture e linguaggi differenti. Ogni numero artistico diventa un momento unico, in cui la musica è protagonista assoluta, si racconta tramite la voce degli artisti e riscopre il suo ruolo di linguaggio universale, capace di unire, emozionare e creare connessioni tra chi suona e chi ascolta.

