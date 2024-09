Dopo giorni in cui è stata tirata in ballo in dissing, ipotesi e illazioni, ora Taylor Mega dice la sua e ammette di aver effettivamente avuto una storia con Fedez. La dichiarazione arriva durante la consegna, da parte di Valerio Staffelli, del Tapiro d’oro di 'Striscia la notizia' proprio per la sua partecipazione al dissing tra il rapper milanese e il collega Tony Effe, con cui ha avuto una lunga relazione.

Intercettata a Milano, la modella e influencer chiarisce che la tanto discussa frecciatina pubblicata pochi giorni fa sui social ("Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza") non era rivolta a Chiara Ferragni. Conferma invece: "Una storia con Fedez? Sì, anche se forse 'storia' è esagerato". E quando l’inviato le chiede se è successo mentre il rapper stava con Chiara Ferragni, lei lascia il dubbio. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Chi è Taylor Mega e quando è stata citata nel dissing Fedez-Tony Effe

Classe 1993, Taylor Mega è diventata nota al grande pubblico dopo aver partecipato nel 2019 a 'L'Isola dei Famosi' e al 'Gf Vip'. È un'influencer, ha un brand di bikini e ha fondato un'app per gli allenamenti sportivi. Negli ultimi giorni è stata uno dei nomi tirati in ballo nel gioco di rime e insulti tra Fedez e Tony Effe, dopo le ipotesi che abbia avuto un ruolo nella fine del matrimonio dei Ferragnez. L'influencer appariva alla fine del video di Fedez 'L'infanzia difficile di un benestante', quasi come un attacco a Tony Effe che nella canzone è accusato di aver scritto a Chiara Ferragni all'insaputa di Fedez. Tony Effe ribatteva qualche ora dopo nella canzone 'Chiara': "Mentre mi abbracciavi stavi con (Taylor) Mega".