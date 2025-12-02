circle x black
Teatro La Fenice, Concerto di Capodanno 2026 si farà: niente sciopero

I lavoratori: "Rispetto per il pubblico, ma la vertenza contro Beatrice Venezi resta aperta"

02 dicembre 2025 | 20.28
Redazione Adnkronos
Si svolgerà regolarmente il Concerto di Capodanno 2026 al Teatro La Fenice di Venezia, trasmesso in diretta da Rai 1, con l'Orchestra e il Coro della Fenice, diretto da Michele Mariotti con la soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman.

La Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), al termine dell'assemblea generale dei lavoratori, ha scelto di non proclamare lo sciopero per il Concerto di Capodanno, evento tra i più attesi della stagione, per "profondo rispetto nei confronti del pubblico" e per evitare un possibile danno d'immagine alla storica istituzione veneziana. La decisione arriva dopo settimane di mobilitazioni che hanno acceso l'attenzione nazionale sulla protesta delle maestranze contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro da parte del sovrintendente Nicola Colabianchi.

La Rsu, si legge in un documento diffuso oggi, come riporta l'Adnkronos, "ribadisce il proprio impegno a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, confermando la volontà di agire con senso di responsabilità e attraverso iniziative che mantengano centrale il rispetto per il pubblico e per l'immagine del Teatro. Le recenti mobilitazioni - tra le quali l'azione simbolica durante la prima del Wozzeck e i volantinaggi rivolti anche agli spettatori - hanno ottenuto un ampio riscontro sui principali mezzi di informazione. In questo contesto si inserisce anche la significativa presa di posizione dei quattro ex sindaci della Città Metropolitana di Venezia, che hanno espresso criticità sulla strada presa dalla direzione, riconoscendo, al contempo, il corretto comportamento di lavoratrici e lavoratori che ha permesso lo svolgimento della prima stagionale".

In merito al Concerto di Capodanno, la Rsu sottolinea che "la decisione di non proclamare sciopero nasce innanzitutto dal profondo rispetto nei confronti del nostro pubblico, che in queste settimane ha saputo dimostrarci vicinanza e solidarietà. Riteniamo, inoltre, che un'azione di blocco in un evento così simbolico potrebbe arrecare un danno d'immagine al Teatro La Fenice, istituzione che amiamo e di cui siamo orgogliosi e che intendiamo tutelare anche nelle fasi più delicate della vertenza. Per queste ragioni, pur mantenendo alta l’attenzione sulle criticità aperte, la Rsu ha scelto responsabilmente di non mettere a rischio la continuità del Concerto di Capodanno.

La Rsu "indica invece una serie di azioni alternative, incisive ma non pregiudizievoli: proteste visibili, comunicati e volantinaggi, iniziative simboliche, una conferenza stampa in campiello il 18 dicembre alle ore 15, durante la riunione del Consiglio di indirizzo, per garantire un confronto trasparente". La Rsu comunica infine che inoltrerà una richiesta formale di incontro al nuovo presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, "non appena sarà costituita la nuova Giunta regionale, al fine di aprire un dialogo istituzionale sulla situazione del Teatro".

Tag
Concerto di Capodanno 2026 Teatro La Fenice Sciopero Rai 1
