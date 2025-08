Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, su proposta del Consiglio di Indirizzo, ha nominato Fulvio Adamo Macciardi Sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli.

I componenti del Consiglio di Indirizzo, Maria Luisa Faraone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti e Riccardo Realfonzo hanno scritto una lettera al presidente della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli prof. Gaetano Manfredi per chiedere che sia convocato con urgenza il Consiglio di indirizzo, dopo che Giuli ha nominato il nuovo Sovrintendente.

"Gentile Presidente, i sottoscritti componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli - si legge nella lettera - chiedono, ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello Statuto, che sia convocato con urgenza, con preavviso ridotto a 24 ore ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in presenza o per chi non potesse essere presente da remoto, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti da trattare: 1 determinazioni relative alla nomina del nuovo Sovrintendente ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d) dello Statuto; 2. Varie ed eventuali".