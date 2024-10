I telespettatori più fidati di Temptation Island stavano aspettando da due settimane il falò di confronto tra Mirco e Giulia. Nella puntata di oggi, andata in onda il 15 ottobre, sono stati accontentati.

Già nella scorsa puntata Giulia aveva chiesto il confronto anticipato al fidanzato, ma lui si è rifiutato volendo prolungare l'esperienza nel villaggio. Il motivo? Era andato insieme alla single Alessia in barca per un weekend lontani dagli altri.

Il falò di confronto

Il giro in barca con la tentatrice Alessia è stato interrotto dal conduttore Filippo Bisciglia che a bordo di un motoscafo ha raggiunto Mirco invitandolo a riflettere e a decidere se rimanere lì in dolce compagnia, oppure tornare nel villaggio per affrontare definitivamente Giulia. Il 31enne, spinto anche dalla single Alessia, ha deciso di tornare indietro per confrontarsi con la fidanzata.

La coppia toscana sta insieme da più di nove anni e convivono da tre. Più volte i due si sono ritrovati a discutere e ad allontarsi per incomprensioni. Giulia, durante il confronto, si è dimostrata disposta a cancellare questi giorni passati nel villaggio, a perdonarlo per essersi rifugiato tra le braccia di un'altra donna, dimenticando le promesse fatte prima di questa esperienza.

"Veniamoci incontro, solo così può funzionare", ha ripetuto Giulia più volte. Mirco ha confessato di essere ancora innamorato di Giulia, ma si è reso conto di essere infelice perché ha sempre messo lei al primo posto. Durante questa esperienza ha cambiato prospettiva, pensando più a se stesso. Deludendo così Giulia.

Alla fatidica domanda di Filippo, Giulia ha detto di voler uscire dal programma insieme a Mirco, promettendo di volerci riprovare. Al contrario, Mirco ha deciso di concludere, dopo nove anni, la sua relazione con Giulia scegliendo di uscire da solo dal programma. "Dici che mi ami, non è vero", ha replicato Giulia visibilmente delusa dalla scelta dell'ex fidanzato.

"Nove anni sono tantissimi. È davvero difficile, lo capisco, ma hai fatto quello che sentivi", ha detto Filippo, consolando Mirco che ha pianto dopo aver visto Giulia andare via. "Hai avuto coraggio", ha concluso il conduttore, abbracciandolo.

Com'è finita con Alessia?

Mirco ha chiesto di incontrare la single Alessia, ringraziandola per essergli stata accanto nonostante la complicata situazione: "Se adesso sono così, devo ringraziare te". "Hai fatto da solo, non darmi tutti i meriti", ha replicato la tenatrice, abbracciando Mirco. "Datti un po' di tempo", ha concluso prima che i due si salutassero, dandosi la possibilità di conoscersi fuori dal programma.