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Temptation Island, al via da stasera: coppie, anticipazioni e novità della nuova edizione

Ecco le sette coppie che si metteranno in gioco in questa edizione

Temptation Island - Canale 5
Temptation Island - Canale 5
24 giugno 2026 | 08.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tutto pronto per il ritorno di 'Temptation Island', l'atteso docu-reality dei sentimenti che riparte oggi, mercoledì 24 giugno, in prima serata su Canale 5. Confermato alla conduzione Filippo Bisciglia, narratore ormai iconico delle emozioni, dei dubbi e delle paure che animano le coppie protagoniste.

La missione del programma resta invariata: mettere alla prova la solidità di sette coppie non sposate e senza figli in comune. Separati per 21 giorni in due villaggi differenti, le fidanzate ei fidanzati vivranno a contatto con 26 single (13 uomini e 13 donne), con l'obiettivo di fare chiarezza sui propri sentimenti e rispondere a domande cruciali come: "È davvero questa la vita che voglio? È lui/lei la persona giusta per me?".

A fare da cornice al viaggio, per il secondo anno consecutivo, sarà il Calalandrusa Beach Resort in Calabria. Le sette coppie che si metteranno in gioco in questa edizione sono: Giovanni (31 anni) e Sabrina (23 anni), fidanzati da 6 anni; Gabriele e Sara (entrambi 25 anni), fidanzati da 6 anni e mezzo; Francesca (25 anni) e Danilo (31 anni); Soraya (23 anni) e Cristian (28 anni); Iris (23 anni) e Andrea (32 anni); Alessandra (25 anni) e Rosario (31 anni), insieme da 2 anni e 8 mesi; Bernadette (30 anni) e Diamante (31 anni), fidanzati da 16 anni.

Momento centrale del racconto sarà, come sempre, il falò, durante il quale Filippo Bisciglia mostrerà ai protagonisti i filmati del percorso dei rispettivi partner. Un percorso che potrà portare un momento di riflessione, gelosia e anche alla richiesta di un falò di confronto anticipato.

Al termine delle tre settimane, le coppie rimaste in gioco si ritroveranno per il falò di confronto finale, dove dovranno rispondere alla domanda decisiva di Bisciglia: "Decidi di uscire dal programma con la tua fidanzata o da solo?".

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Temptation Island docu reality sentimenti coppie reality TV
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