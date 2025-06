Alessio e Sonia M. sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. "Prossimamente su Canale 5", scrive il profilo ufficiale del programma sui social a corredo di un filmato che presenta la primissima coppia. Lui ha 39 anni e lei 48: ecco chi sono e cosa fanno nella vita Alessio e Sonia.

Alessio e Sonia

Sono entrambi avvocati. Il primo a scrivere al programma è stato proprio Alessio e alle telecamere di Temptation Island ha spiegato il motivo: "Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire", ha detto.

Un sentimento condiviso anche dalla fidanzata Sonia M. che rivela: "Forse avrei dovuto scrivere io perché nell'arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento. Una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti”.

Sonia ritiene di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni: "L'ho aiutato quando è diventato avvocato. Esercita anche adesso in casa mia". Ammette, però, di non voler ricadere negli errori del passato: "Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e a oggi non voglio più sbagliare".