Testament e Obituary, una data a ottobre con i Destruction

'Thrash Of The Titans' è il nome del nuovo tour itinerante in calendario al Live Club di Trezzo sull'Adda il 18 ottobre prossimo

Si chiama 'Thrash Of The Titans' ed è il nome del nuovo tour itinerante che vedrà insieme il prossimo autunno autentiche leggende della scena thrash e death metal. Testament e Obituary saranno co-headliner di una serie di date che attraverseranno l’Europa senza fare prigionieri. Insieme a loro anche Destruction e Goatwhore. L’appuntamento in Italia è previsto al Live Club di Trezzo sull’Adda (Mi) sabato 18 ottobre 2025. I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità: in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle 10 di domani alle ore 09.59 del 30 aprile; in prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 30 aprile. Saranno disponibili per l’acquisto anche posti speciali a sedere numerati con divanetto e ingresso anticipato di 15 minuti rispetto all'apertura porte.

“Siamo davvero felici di annunciare il Thrash of the Titans - afferma il chitarrista dei Testament Eric Peterson -. A ottobre verremo in Europa insieme ai co-headliner Obituary e due ospiti davvero speciali come Destruction e Goatwhore -. Suoneremo una scaletta con brani raramente eseguiti, oltre ovviamente ai classici e a nuove canzoni. Gli Obituary proporranno una setlist basata sul materiale del grande album 'Cause Of Death', i Destruction avranno anche un nuovo album in uscita! Non vediamo l’ora di rivedervi on the road! Long live Thrash! Long live metal".