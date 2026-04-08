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'The Music of Ennio Morricone', a Parma il tributo sinfonico dei Lords of the Sound

Il programma attraversa le colonne sonore più amate composte da Ennio Morricone: da 'Il Buono, il Brutto, il Cattivo' a 'C’era una volta in America', da 'Mission' a 'Nuovo Cinema Paradiso', fino a molti altri capolavori che hanno fatto la storia del cinema

'The Music of Ennio Morricone', a Parma il tributo sinfonico dei Lords of the Sound
08 aprile 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ci sono musiche che attraversano il tempo. Come quelle del leggendario Ennio Morricone, che tornano dal vivo con 'The Music of Ennio Morricone', il tributo sinfonico che il 26 aprile porterà all’Auditorium Paganini di Parma (alle 17) più di cinquanta artisti. Protagonisti di questo emozionante viaggio musicale saranno i Lords of the Sound, orchestra sinfonica di fama internazionale capace di trasformare ogni concerto in un evento mozzafiato. Attivi da circa dieci anni, i Lords of the Sound hanno rivoluzionato il concetto stesso di performance orchestrale, fondendo esecuzione impeccabile, scenografie d’impatto ed effetti visivi spettacolari.

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Il programma attraversa le colonne sonore più amate composte da Ennio Morricone: da 'Il Buono, il Brutto, il Cattivo' a 'C’era una volta in America', da 'Mission' a 'Nuovo Cinema Paradiso', fino a molti altri capolavori che hanno fatto la storia del cinema. Sul palco, insieme all’orchestra, si esibiranno straordinari solisti e un suggestivo ensemble vocale, accompagnati da una ricca cornice visiva proiettata su led wall. Ogni brano sarà un’immersione nelle atmosfere inconfondibili del Maestro: dal respiro epico dei western di Sergio Leone alla poesia struggente delle grandi pellicole italiane.

Musica e immagini si uniranno in un’esperienza sensoriale immersiva, capace di emozionare e lasciare un segno profondo nel pubblico. 'The Music of Ennio Morricone – Lords of the Sound' è un concerto che celebra l’arte, l’emozione e la forza senza tempo della musica. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del cinema e della grande sinfonica.

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