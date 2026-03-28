Gilda Di Brino e Jessica Cice sono le vincitrici di 'The Voice Generations', il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che ieri sera su Rai1 ha conquistato la prima serata con una share del 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. La seconda stagione di 'The Voice Generations', lo spin-off dedicato a gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione per la musica, chiude con una media del 21,8% di share e oltre 3,1 milioni di spettatori medi, vincendo ogni venerdì sera la sfida del prime time. Un grande risultato che arriva sulla scia dei record di ascolto di 'The Voice Senior' e 'The Voice Kids', confermando il successo di un format – prodotto in Italia dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle – che, stagione dopo stagione, si è imposto come una delle punte di diamante della programmazione Rai.

Nel dettaglio, 'The Voice Senior' ha registrato una media stagionale di 3,2 milioni di spettatori e il 22,3% di share, risultando ad oggi il programma di intrattenimento più seguito della rete in valori assoluti nell’intera stagione 2025-2026, seguito proprio da 'The Voice Kids', con una media di 3,2 milioni di spettatori e il 21,6% di share. Complessivamente, le tre edizioni di 'The Voice' – in onda dal 14 novembre 2025 – hanno ottenuto una media di 3.198.000 spettatori e una share del 22,1% (dati senza presentazione e buonanotte), segnando nel corso dei mesi importanti record, tra cui il picco del 36,1% di share per la finale di 'The Voice Kids'. "Con 'The Voice Generations' si conclude il ciclo del people show di grande successo. Un formato che abbraccia più generazioni e che ha contribuito a consolidare l’autunno della rete ammiraglia e a far tornare protagonista la Rai nel weekend del palinsesto invernale. Il merito va soprattutto ad una squadra vincente che ringrazio: da Antonella Clerici - vero capitano del programma - ai coach Loredana Berte’, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, alla vice direttrice Raffaela Sallustio, a Marco Tombolini di Fremantle, al regista e capoprogetto Sergio Colabona, a tutti gli autori e la redazione", dichiara in una nota Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time.

"È stata una stagione trionfale. Tutte e tre le declinazioni di 'The Voice' hanno avuto un grande successo. Ringrazio l'azienda e tutti i professionisti che hanno lavorato allo show in questi mesi. 'The Voice' è un programma moderno e nuovo, un talent, un people show e molte cose insieme. Senza trucchi e senza inganni, ha dimostrato di essere amato dal pubblico sia nella collocazione del venerdì che in quella del sabato, e per me questa è la cosa più importante", dichiara Antonella Clerici in una nota.

Un gradimento confermato anche sui social, dove la community di 'The Voice' supera i 5 milioni di follower, totalizzando – da novembre a oggi, solo sui profili ufficiali del programma – 43,3 milioni di interazioni e oltre un miliardo di visualizzazioni video, posizionandosi stabilmente tra i primi posti nelle social media ranking. Un successo che ha contagiato anche numerosi artisti e personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Giorgia, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Annalisa, Mietta, Madame, Paola Iezzi, ma anche Sharon Stone, Cyndi Lauper, Meghan Trainor, Stephan El Shaarawy e Francesco Totti, che hanno seguito e commentato con entusiasmo le performance dei concorrenti.

Gilda e Jessica – in gara nel team Loredana Bertè – hanno conquistato il pubblico in studio con la loro interpretazione di 'Sweet Dreams' degli Eurythmics, assicurandosi la vittoria della seconda edizione di The Voice Generations. Gilda (48 anni) e Jessica (29 anni), originarie della provincia di Benevento, sono unite da un legame che va oltre il sangue. Gilda, impiegata e madre di due figlie, ha sempre coltivato la passione per il canto e il ballo, pur senza completare gli studi in conservatorio. Sul palco si è esibita insieme a Jessica, figlia della sua più cara amica, maestra di danza e appassionata di canto.

'The Voice Generations', spin-off di 'The Voice' – format internazionale tra i più visti al mondo creato da John de Mol – ha debuttato nel 2022 ottenendo fin da subito un grande successo a livello globale. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Sergio Colabona.